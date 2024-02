Rapina al supermercato Eurospin: minacce alla cassiera e via col bottino da 800 euro

Minaccia cassiera e fugge via con circa 800 euro: paura nel tardo pomeriggio di ieri a San Vito dei Normanni per una rapina consumata all’interno del supermercato Eurospin in via Carovigno.

Cosa è successo

All’interno dell’attività commerciale c’erano alcuni clienti, quando un uomo con un volto coperto si è avvicinato alle casse intimando ad una dipende la consegna del danaro.

Poi la fuga, non si esclude con l’aiuto di un complice. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia.