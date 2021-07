Carovigno, affronta il rapinatore nel supermercato: il coraggio di una cassiera

Ha cercato di impedire al rapinatore di portare a termine il colpo. Con grande coraggio, la cassiera di un supermercato di Carovigno, in provincia di Brindisi, si è opposta al malvivente, nonostante fosse armato con un coltello. Ne è nata una breve colluttazione, durante la quale per fortuna la donna non è rimasta gravemente ferita; a un certo punto, tuttavia, ha dovuto cedere, cadendo per terra. Il rapinatore ha poi in tutta tranquillità arraffato quel che poteva, mentre la sfortunata cassiera veniva soccorsa.

APPROFONDIMENTI VIDEO Carovigno, cassiera coraggiosa affronta il rapinatore

Le indagini

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Carovigno, che hanno avviato le indagini, partendo dalla testimonianza dei presenti e soprattutto dal video di sorveglianza che riprende l'intera scena. L'uomo era incappucciato. Il danno è tuttora in fase di quantificazione.