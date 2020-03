Cassiera positiva? Scatta l'allarme nel paese. Il sindaco: «Fate la spesa altrove»

CARPIGNANO - Una commessa del supermercato del paese, che si trova nella zona artigianale di Carpignano Salentino, sarebbe risultata positiva al Coronavirus e l’attività ieri pomeriggio è rimasta chiusa. Ad avvisare i dipendenti sarebbe stata la stessa collega residente in un paese vicino.

La notizia circola da ieri sera, cioè da quando il sindaco, Mario Bruno Caputo, ricevuta conferma del potenziale caso di contagio, ha deciso di avvisare la cittadinanza su Facebook e ha anche comunicato il problema ad Asl e Prefettura di Lecce.

«Da quel che ci risulta, sembrerebbe essere stata una decisione dei dipendenti del medesimo supermercato che, riuniti in assemblea spontanea, hanno chiesto al proprietario di mettersi in quarantena per un caso di positività al coronavirus di una commessa», scrive il primo cittadino, che poi si rammarica del ritardo con cui la proprietà ha disposto la chiusura del punto vendita: «Non potendo assumere provvedimenti comunali in materia e in attesa delle decisioni delle Autorità competenti, ci saremmo aspettati dalla proprietà la decisione di buonsenso di chiudere immediatamente il supermercato, come accaduto in altri comuni per altre attività commerciali».

Intanto per la giornata di oggi, il Comune ha ottenuto che i cittadini possano postarsi per fare la spesa. Il viceprefetto ha infatti risposto alla lettera del primo cittadino autorizzando gli abitanti per la sola giornata di oggi - 28 marzo - a recarsi altrove qualora impossibilitati ad approvvigionarsi a Carpignano.



