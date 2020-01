Schianto in paese con una vettura: grave un motociclista

SAN PIETRO - Schianto tra un'auto e una moto: grave un centauro, rimasto ferito, sotto choc la conducente del veicolo. È successo questa mattina intorno alle 12 a San Pietro Vernotico al solito incrocio d’intersezione tra via Alcide De Gasperi e via Paolo Ancora, meglio conosciuta come circonvallazione. La moto, una Kawasaki condotta da un 28enne del luogo che percorreva via Ancora è entrata in collisione con una Citroen C3, condotta da una ragazza anche lei di San Pietro, che proveniva da via De Gasperi. Sul luogo ambulanze del 118, vigili urbani e carabinieri per i rilievi e per gestire il traffico veicolare. Il giovane motociclista è stato soccorso e affidato alla cure dei medici dell'ospedale "Perrino". © RIPRODUZIONE RISERVATA