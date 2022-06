San Michele Salentino, Allegrini confermato sindaco

Lo spoglio è terminato a San Michele Salentino. Secondo i risultati che giungono in questi minuti dai seggi, il sindaco uscente Giovanni Allegrini ha raggiunto l’obiettivo della rielezione con il 92,67% delle preferenze espresse dai concittadini in cabina elettorale. Sindacalista, 37enne del posto, Allegrini ha terminato il suo primo mandato proprio sabato scorso e oggi festeggia già la vittoria con tutta la lista “72018” composta da 12 candidati consiglieri, tra cui tutti gli assessori e consiglieri comunali uscenti. Sconfitto, l’avversario Antonio Chirico, presidente del comitato provinciale “No Enfiteusi”, che entrerà comunque in consiglio comunale con quattro suoi rappresentanti.

La sfida

A San Michele Salentino, in provincia di Brindisi la sfida era tra il sindaco uscente e candidato al suo secondo mandato, Giovanni Allegrini e Antonio Chirico, presidente del comitato provinciale No enfiteusi, (che ieri non ha potuto votare perché residente a Latiano). In totale 22 aspiranti consiglieri 12 per la lista 72018 di Allegrini e 10 per la lista San Michele Salentino No enfiteusi - che si contendono uno dei posti disponibili in aula consiliare.