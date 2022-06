Aradeo, Mauro sindaco. L'assessore uscente batte Gerardo Filippo. Distante primo cittadino a San Cesario

Partita chiusa ad Aradeo dopo lo scrutinio di appena una sezione su 9. A imporsi sull'avversario Gerardo Filippo - "Ripartiamo per Aradeo" (1.003 pari al 20,03%) è stato Giovanni Mauro (4.005 voti pari al 79,97%) alla testa di "Aradeo cambia" ed in continuità con il progetto politico del compianto sindaco Luigi Arcuti, scomparso nel mese di marzo a causa del covid.

Giovanni Mauro, 41enne ingegnere civile, ha ricoperto il ruolo di assessore all'Ambiente proprio nell'amministrazione Arcuti. Nella sua lista candidato consiglieri tutti gli assessori dell'amministrazione uscente.

San Cesario

E' Giuseppe Distante con “Uniamo San Cesario” il sindaco del comune Salentino. Si è chiusa la sfida a tre che vedeva in campo alla carica di primo cittadino, il sindaco uscente Fernando Coppola con la civica “ San Cesario per tutti” Distantee Fabiana Del Cuore con “Cantiere Democratico” per il centrosinistra a oltre 300 vosti di scarto (590 preferenze pari al 23,70%).