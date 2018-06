Piano sosta, si cambia ancora: parcheggi gratis il sabato sera e in pausa pranzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Fascia pomeridiana dalle 14 alle 16 di nuovo gratuita e sosta a pagamento di sabato e nei prefestivi fino alle 21 e non più fino a mezzanotte. Sono queste le primissime modifiche del neo sindaco Riccardo Rossi al Piano della sosta. Alle quali si potrebbero aggiungere ulteriori novità in particolare per corso Garibaldi. Novità delle quali, in realtà, Rossi aveva parlato già in campagna elettorale dopo la sollecitazione, rivolta a tutti i candidati sindaco, dal gruppo dei “Mille di (corso) Garibaldi”.Innanzitutto, però, sono due i provvedimenti certi. «Reintrodurremo - annuncia il sindaco - la fascia pomeridiana gratuita, dalle 14 alle 16». In questo modo, la nuova amministrazione vuole favorire il ritorno a casa per pranzo da parte dei residenti che lavorano lontano dal centro, cosa divenuta impossibile tra la zona rossa, l’introduzione della sosta a pagamento anche all’ora di pranzo ma allo stesso tempo la sospensione della navetta da piazzale Spalato proprio in quella fascia oraria.Non solo. «Sarà eliminata - aggiunge il primo cittadino - anche la sosta a pagamento fino a mezzanotte il sabato e nei giorni prefestivi». Un provvedimento che aveva fatto arrabbiare, e non poco, i gestori di locali e ristoranti che temevano di vedere ridursi drasticamente i loro incassi proprio in una delle serate teoricamente migliori per loro, ovvero quella del sabato. Ma presto anche questa situazione sarà affrontata e risolta.Il resto, invece, è tutto ancora da decidere e sarà figlio di una serie di incontri che il sindaco vuole tenere con i portatori di interessi. A partire da chi gestisce un negozio o un’attività in zona. «Voglio fare - dice infatti Rossi - un incontro con i commercianti del corso, ai quali farò la proposta della suddivisione dell’anno in due parti. Nella parte invernale, corso Garibaldi sarà aperto tutti i giorni tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Nella parte estiva, il corso sarà aperto e transitabile di mattina e chiuso, invece, ogni pomeriggio».Ma c’è anche un’altra questione da risolvere, sempre riguardo a corso Garibaldi. Che fare dei parcheggi? Rossi la sua idea ce l’ha e non l’ha mai nascosta: «Non apportano proprio nulla», ha detto più volte. Ma ha chiarito anche che la sua amministrazione vuole fare del confronto e della partecipazione la base dalla quale partire per prendere la maggior parte delle decisioni. Ecco perché, oggi dice: «Anche della questione del parcheggio dobbiamo discutere con i commercianti».Intanto, però, sulle modalità operative della gestione flessibile del transito su corso Garibaldi il sindaco ha già discusso con gli uffici e continuerà a farlo. «Devo sentire - spiega - l’ufficio Traffico sulla questione degli interventi necessari per non provocare l’intasamento di piazza Anime e via Protospata». Con corso Garibaldi chiuso, infatti, tutto il traffico proveniente da corso Roma deve svoltare su piazza Anime e incolonnarsi sulla strettissima via Lupo Protospata. «Dobbiamo - dice il sindaco - ridisegnare un paio di cose per consentire più vie di deflusso per le auto».Infine, il primo cittadino dà anche un orizzonte temporale per questi provvedimenti. «Dalla prossima settimana - conclude - quando sarò ufficialmente sindaco, facciamo tutta questa serie di valutazioni e dopo di che, penso io pochi giorni, faremo questa variazione».A questi provvedimenti si aggiungeranno, come promesso da Rossi, nei primi cento giorni di amministrazione anche una drastica riduzione ticket sportivi, il recupero della costa nord e della spiaggia ex sottufficiali, un Piano per il decoro urbano con progetti che diano la possibilità di impiegare cittadini inoccupati (Rei e Red) e la sistemazione delle strade della città attraverso il progetto open fiber di Enel come avvenuto in altri comuni.