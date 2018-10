Il Comune diffida Vesalis: «Stop all'accensione della torcia o fermo degli impianti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Il Comune diffida Versalis a mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare l'accensione della torcia di sicurezza, in caso contrario l'amministrazione potrebbe procedere con il fermo degli impianti. Ad annunciarlo in conferenza stampa è stato il sindaco Riccardo Rossi, insieme all'assessore all'Ambiente Roberta Lopalco, riferendo sugli esiti di un controllo sul rispetto dell'autorizzazione Aia avvenuto casualmente proprio durante l'ultima accensione della torcia, il 18 settembre scorso. Esiti che hanno spinto l'assessore Lopalco a definire «superficiale» la gestione dell'impianto da parte di Versalis. E sulla base dei quali l'amministrazione, ed il sindaco in particolare, ha inviato la diffida alla società che opera all'interno del petrolchimico. E nel caso in cui non arrivassero risposte adeguate, il primo cittadino non esclude «il fermo degli impianti, se ci dovesse essere una continuazione di questo tipo di problemi».