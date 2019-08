Pulmino si schianta contro un albero: gravi otto braccianti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FASANO - Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi lungo l'ex Statale 16 Fasano-Ostuni, nel tratto che collega il centro urbano fasanese alla frazione di Montalbano, tra le località Pozzo Faceto e Speziale, già teatro di altre tragedie. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, un pullmino con a bordo alcuni braccianti, tutti di Ceglie, di rientro dai campi, è uscito fuori strada andando a schiantarsi contro uno degli alberi che in quel punto costeggiano l'arteria. Sul posto sono accorse diverse ambulanze, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni. Otto i feriti, quattro donne e quattro uomini, tutti accompagnati negli ospedali di Ostuni e Brindisi, con ferite da codice rosso. Tra coloro che hanno riportato la peggio anche l'autista del mezzo, un 43enne, anche lui cegliese. Stando ai primi riscontri effettuati dai vigili urbani, il conducente del pullmino avrebbe perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta e finendo la corsa contro l'abero.