Il professore Ligorio vittima di una nuova intimidazione nella sua casa di Mosca: «Sicuramente dovrò andare via»

«Oggi sono tornati. Lo hanno fatto in modo più artistico. Oggi fa più male anche per altre cose che ho ricevuto in questi giorni. Psicologicamente non è facile. Sicuramente dopo 11 anni dovrò andare via da quella che ho definito casa». Sono le parole di Vincent Ligorio, 35 anni di Brindisi ma residente a Mosca, professore associato presso l'Accademia Presidenziale Russa dell'Economia Nazionale e della Pubblica Amministrazione e vice rettore per le relazioni internazionali presso la University of Psichoanalysis di Mosca.

Sulla porta di casa, in cui il professore vive con la sua famiglia, è comparsa una nuona "z" scritta con un pennarello bianco. La lettera potrebbe essere un chiaro riferimento alla Z che compare sui mezzi militari russi. Una intimidazione a seguito di una serie di interviste rilasciate ai media sul conflitto Ucraino.

Si tratta della seconda intimidazione in pochi giorni nei confronti del professore brindisino che vive da oltre dieci anni a Mosca.