Buona, bella e anche fortunata. Sono questi solo tre degli aggettivi che aiutano a descrivere la pizza di Luppolo&Farina, famosissima pizzeria di Latiano, recentemente inserita tra le migliori 50 pizzerie d’Italia secondo la prestigiosa guida 50 Top Pizza. Ma, mentre immaginare o apprezzare la bontà e la bellezza delle tonde create da Cristiano Taurisano, deus ex machina insieme a Davide Barile di una delle realtà più di successo nel panorama gastronomico locale, non è poi così difficile, per quel che riguarda l’accezione che la vede anche fortunata bisogna fermarsi un attimo e contestualizzare. Bari, stadio San Nicola, casa de “la Bari”, squadra di calcio che, come tutti sanno, milita in serie B e si sta giocando le sue carte in questo intenso finale di stagione per fare il grande salto verso la serie A, categoria che manca dal campionato 2010-2011 e che i tifosi sognano dopo anni tra inferno e purgatorio nelle categorie inferiori.

Pizze in tribuna d'onore



Il main sponsor della squadra è il Molino Casillo che ha un corner nella galleria della tribuna d’onore dello stadio, quella riservata alle autorità, e si occupa dell’hospitality: l’azienda di San Severo che produce farine dal 1958 ha voluto accompagnare dieci partite casalinghe del Bari reclutando altrettante pizzerie che utilizzano i suoi prodotti, sparse lungo tutto lo Stivale, a cui affidare il compito di rifocillare i tifosi più illustri ed elevarne il grado di soddisfazione dell’esperienza sportiva. Domenica scorsa, la squadra del capoluogo pugliese ha ospitato la Reggina, compagine calabrese con la quale i biancorossi baresi sono gemellati: nell’atmosfera di festa incoraggiata dagli ottimi rapporti tra le tifoserie, il Bari si è imposto per uno a zero grazie al gol dell’ex Michael Folorunsho garantendosi il terzo posto matematico e la conseguente posizione di vantaggio nel tabellone dei playoff che valgono la massima serie.



Mentre in campo si lottava su ogni pallone e sugli spalti si faceva festa, nel ventre del San Nicola il forno della postazione del Molino Casillo fumava e sfornava le pizze di Luppolo&Farina, pizzeria scelta dai responsabili marketing dell’azienda per questa sfida così importante: per l’occasione, Taurisano e i suoi collaboratori hanno ideato la pizza chiamata “Alice nel prato delle meraviglie”, chiara parafrasi del titolo dell’immortale opera di Lewis Carroll. Messi insieme tutti i pezzi del racconto, la “fortuna” che si portano appresso le pizze di Luppolo&Farina è presto spiegata: pizza allo stadio più partita di cartellone, risultato assicurato. Passando dalle questioni di campo a quelle di pancia, la pizza di Taurisano&Co. è un chiaro omaggio a Bari città, ai baresi e alle tradizioni gastronomiche che danno lustro al capoluogo pugliese e che sono in qualche modo ambasciatrici di baresità: il disco di pasta pensato e realizzato per l’occasione dai pizzaioli di Luppolo è stato condito con rape in due consistenze, una crema sul fondo e stufate sopra, alici e frisa sbriciolata, praticamente le classiche orecchiette con le cime di rapa messe sulla pizza, senza le orecchiette ovviamente.

I pizzaioli



«Siamo orgogliosi – affermano Barile e Taurisano – di essere stati scelti da Molino Casillo per occuparci l’hospitality della tribuna d’onore in una partita così prestigiosa e importante e siamo strafelici che la nostra “Alice nel prato delle meraviglie” abbia portato bene alla squadra». Tra chi ha assaggiato la prelibatezza fumante c’erano anche il presidente del Bari, Luigi De Laurentis, e il sindaco della città, Antonio Decaro, che hanno apprezzato la proposta della pizzeria latianese, confermatasi ancora una volta all’altezza della fama guadagnata in questi anni. E stavolta assistita anche dalla fortuna</CP>.