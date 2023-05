L'Italia è il primo paese al mondo in cui si mangia meglio: 14 città inserite nella top 100. Ma non c'è la Puglia: ecco la classifica

Non c'è dubbio: è il l'Italia il luogo in cui si mangia meglio nel mondo. Più in particolare Firenze, al primo posto nella classifica delle 100 città (nel mondo) per la bontà del cibo. E' la classifica di TasteAtlas - portale di cibo e turismo che raccoglie ricette autentiche, recensioni di critici gastronomici, ingredienti e piatti popolari- che ha analizzato il proprio database e combinato i risultati con le valutazioni dei ristoranti su Google fatte soprattutto dai turisti.

Dunque pasta, pizza bistecca alla fiorentina vincono su la ceviche proposta al Lima o su le crêpes francesi. Se Firenze è al primo posto nella top 100, Roma al secondo prima di Lima, la capitale del Perù. Quarta Napoli. In tutto sono 14 le città italiane in cui si mangia meglio al mondo, ma mancano le pugliesi. Il Sud infatti è rappresentato - per la maggior parte - dalla Sicilia, seguita dalla Campania. Ma non la Puglia: la culla del pasticciotto, delle orecchiette con le cime di rape, della burrata insomma non conquista i turisti. Meglio una fiorentina o un cannolo?

