Il Pd è il primo partito ad avere completato la lista: ecco tutti i candidati democratici a sostegno di Roberto Fusco

E' il Pd il primo, tra partiti e movimenti di Brindisi in corsa per le prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, ad avere completato la lista, con 32 nomi. I democratici, dopo la rottura con il sindaco uscente Riccardo Rossi, sosterranno la candidatura a primo cittadino di Roberto Fusco, nome voluto dal Movimento 5 Stelle con il quale il Pd ha scelto di allearsi, in linea con quella che è la strategia nazionale. Insieme al Partito democratico, a sostenere Fusco ci saranno Impegno per Brindisi (nella cui lista ci saranno anche esponenti di "Con" e di "Puglia Popolare"), Movimento 5 Stelle, Ora tocca a noi e la civica Fusco Sindaco.

Pronta la lista: tutti i nomi

Ecco i nomi dei 32 candidati al consiglio comunale del Partito democratico: Denise Aggiano, Antonio Albano, Khaled Bouchelaghem, Tiziana Brigante, Federica Bruno Stamerra, Luciano Bucci, Sara Camposeo, Francesco Cannalire, Alessio Carbonella, Alessandra Cordella, Marco Della Rosa, Livia Jessica Dell'Anna, Roberto Di Castri, Giampaolo D'Onofrio, Nadia Fanigliulo, Rosella Gentile, Piero Giosa, Isabella Lettori, Giuseppe Massaro, Lorena Matarrelli, Maria Minelli, Teodoro Montanile, Miriana Morciano, Maurizio Pesari, Mina Piliego, Oreste Pinto, Pierpaolo Policreste, Teodosio Prete, Federica Renna, Dorina Robassa, Francesca Scarcia, Lorenza Stefanelli. Tra loro ci sono tutti i consiglieri uscenti (tranne Salvatore Valentino), tutti gli assessori uscenti ed anche il segretario cittadino e la presidente provinciale.