Arriverà quasi certamente dal Movimento Regione Salento il quarto candidato sindaco per le elezioni amministrative di Brindisi previste per il 14 e 15 maggio prossimi.

La riunione del Movimento Regione Salento

Nella serata di ieri, infatti, tutti i simpatizzanti del Mrs si sono riuniti per decidere il da farsi dopo il passo indietro di Pietro Guadalupi. Il Movimento, infatti, fino a quel momento aveva sempre sostenuto la candidatura dell’esponente di Fratelli d’Italia, fotografato nelle scorse settimane all’inaugurazione del comitato elettorale del Movimento Regione Salento insieme ai vertici locali e provinciali di Fratelli d’Italia ed al fondatore Paolo Pagliaro. E con quello che, alla fine, sarà il quarto candidato sindaci, ovvero l’ex assessore all’Urbanistica Pasquale Luperti.

La richiesta di impegno a Luperti

L’assemblea dei simpatizzanti, infatti, avrebbe chiesto proprio a Luperti di impegnarsi in prima persona, per contrastare in particolare le candidature di Giuseppe Marchionna per il centrodestra e, verosimilmente, anche per il Terzo polo, e Roberto Fusco per il cosiddetto Polo progressista che tiene mette insieme Movimento 5 Stelle, Partito democratico ed altre civiche di centrosinistra. Proprio Fusco e Marchionna, infatti, avrebbero puntato a vincere al primo turno, senza passare per il ballottaggio. Ma a prescindere dai veri risultati, la presenza di un quarto candidato sindaco rende la vittoria al primo turno estremamente complicata per chiunque.

La coalizione con Guadalupi candidato

Fino al passo indietro di Guadalupi, come detto, il Movimento Regione Salento, rappresentato a Brindisi da Pasquale Luperti e da Pino Roma, era considerato parte integrante della coalizione che, nel caso di “sì” al nome di Fratelli d’Italia dal tavolo nazionale del centrodestra, avrebbe tenuto insieme, per l’appunto, centrodestra e Terzo Polo. Coalizione che, in linea di massima, si è ritrovata attorno al nome di Marchionna e che, allo stato attuale, vede la presenza di Forza Italia, Lega, Idea, Udc, Fratelli d’Italia, Partito Repubblicano, Brindisi a Colori, Casa dei liberali, Senso civico e infine Azione e Italia Viva. L’unico pezzo mancante, rispetto alle trattative portate avanti fino ad oggi, è proprio quello del Movimento Regione Salento che, piuttosto che schierarsi a sostegno di Marchionna, candidato evidentemente non gradito, ha deciso di correre da solo.

Gli altri schieramenti e la rottura del centrosinistra

Luperti, dunque, andrà a scontrarsi, oltre che con il nome del centrodestra, con Roberto Fusco, nome che, alla luce della priorità data dal Pd agli accordi nazionali, è riuscito a “spezzare” la coalizione di centrosinistra che ha governato fino ad oggi e per cinque anni la città. I democratici, insieme a Impegno per Brindisi ed Ora tocca a noi, hanno infatti scelto di allearsi con i 5 Stelle che, già da mesi, avevano posto un veto sulla ricandidatura di Rossi, spingendo invece per quella di Fusco, anche sulla base dei risultati delle ultime elezioni politiche. Un veto che si è materializzato ormai un paio di settimane fa, durante l’ultima riunione per cercare di tenere insieme la coalizione ed alla quale hanno partecipato anche le altre forze che si sono unite al fronte, oltre al M5S, ovvero “Con” e “Puglia Popolare”. E così, Brindisi Bene Comune, Europa Verde e Sinistra Italiana hanno deciso di correre insieme in alternativa al cosiddetto Polo progressista, sostenendo la ricandidatura di Rossi per altri cinque anni da sindaco. Tutto questo rivendicando i risultati raggiunti dall’amministrazione ancora in carica. Amministrazione che, per la verità, proprio a causa di questa rottura e dopo l’ultimo consiglio comunale nel quale è stato dato il via libera ad una serie di provvedimenti ai quali tutta la ex maggioranza teneva, nei giorni scorsi ha perso quattro assessori: il vice sindaco Tiziana Brigante, Isabella Lettori, Oreste Pinto (Pd) e Massimo Vitali (Impegno per Brindisi). I dimissionari hanno ritenuto corretto, infatti, fare un passo indietro, dovendo condurre una campagna elettorale in favore di un altro candidato sindaco ed, in sostanza, anche contro Rossi.