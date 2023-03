Fusco si candida a sindaco: «Rossi ha lavorato bene e l'amministrazione non cadrà. No all'aumento della tassa d'imbarco»

Non ha insistito sulla discontinuità, pure richiesta da diversi partiti della sua coalizione, l'avvocato Roberto Fusco, candidato sindaco di Movimento 5 Stelle, Partito democratico, Con, Impegno per Brindisi, Partito Socialista ed Ora tocca a noi. Anzi, a dire il vero, durante la presentazione ufficiale della sua candidatura l'avvocato ha riconosciuto – almeno in linea di massima – la bontà dell'operato dell'amministrazione Rossi, ponendosi come una sorta di “velocizzatore” di quanto di buono è stato fatto. Ma anche di “pacificatore” sul fronte del porto, in particolare nei rapporti con il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale Ugo Patroni Griffi.

Dialogo e pacificazione

«Con tutti i soggetti del territorio – ha detto – voglio dialogare per realizzare quello di cui la città ha assoluta urgenza». Poi ha aggiunto: «Si possono avere idee diverse ma sulle idee diverse ci si confronta e si trova un punto di intesa. E se non si trova ci si rispetta sempre». E per sconfiggere la povertà, primo obiettivo di Fusco, «dobbiamo diventare attrattivi. Attrattivi delle imprese. Attrattivi di investimenti pubblici. Dobbiamo completare la infrastrutturazione di questa città».

Industria, ambiente e porto

Rispetto ai depositi Edison e Brundisium, dopo avere ricordato che le due opere sono già autorizzate, Fusco ha detto che va attesa la decisione del Tar sul deposito di gas naturale. Dopo di che, ha aggiunto, «voglio fare un tentativo politico. Siccome so che una grande impresa vuole realizzare un polo logistico, se tramite un accordo politico si possa realizzare questo polo logistico infrastrutturale e capire se è pregiudicato da queste opere o se ci sono altre zone in cui si possono realizzare».

Discontinuità sulla tassa d'imbarco

Il candidato sindaco del polo progressista, dopo avere chiarito che chiederà ai suoi sostenitori di non far cadere l'amministrazione Rossi, al quale ha riconosciuto di avere la vorato bene, ha segnato comunque una discontinuità rispetto alle scelte fatte fino ad oggi. «Sull'aumento della tassa d'imbarco aeroportuale – ha concluso – sono sfavorevole. Secondo me sarebbe dannoso per la città di Brindisi e per i cittadini. Teniamo presente, poi, che noi abbiamo una responsabilità rispetto a tutto il Salento. Cosa facciamo, facciamo scappare via Ryanair? Assolutamente vanno reperite le risorse per evitare l'aumento della tassa d'imbarco».