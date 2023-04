Il Pd è il primo partito ad avere completato la lista per le elezioni amministrative

E' il Pd il primo, tra partiti e movimenti di Brindisi in corsa per le prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, ad avere completato la lista, con 32 nomi. I democratici, dopo la rottura con il sindaco uscente Riccardo Rossi, sosterranno la candidatura a primo cittadino di Roberto Fusco, nome voluto dal Movimento 5 Stelle con il quale il Pd ha scelto di allearsi, in linea con quella che è la strategia nazionale. Insieme al Partito democratico, a sostenere Fusco ci saranno Impegno per Brindisi (nella cui lista ci saranno anche esponenti di "Con" e di "Puglia Popolare"), Movimento 5 Stelle, Ora tocca a noi e la civica Fusco Sindaco.