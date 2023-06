C’è anche la macelleria “C. Chiese & Figli” di San Michele Salentino tra le 455 attività pugliesi che, avendo i requisiti previsti dalla legge regionale 30/2021, hanno ottenuto i riconoscimenti di negozio, bottega artigiana o locale storico e sono state inserite nell’apposito elenco.

Il riconoscimento per 127 anni di lavoro

Nello specifico, l’antica macelleria di via Vittorio Veneto è entrata a far parte dell’albo dei negozi storici con la prestigiosa denominazione “Patrimonio di Puglia”, perché aperta dal 1896. Ma non è sola, perché altri quindici esercizi commerciali e botteghe sammichelane più “giovani” sono riuscite ad ottenere i riconoscimenti concessi dalla Regione. «Siamo fieri di rientrare fra le prime attività storiche e orgogliosi di essere stati riconosciuti come “Patrimonio di Puglia” con ben 127 anni di lavoro compiuti sino ad oggi. Tale riconoscimento ci onora e ci gratifica per quanto abbiamo fatto in più di un secolo», ha commentato con entusiasmo e commozione Aldo Chiese, guida del negozio storico, che da generazioni e generazioni offre il meglio delle carni sul banco alla clientela.

L'attenzione alla qualità per conquistare il mercato

Poi, l’imprenditore ha voluto ricordare il valore aggiunto che il marchio di famiglia rappresenta non solo per la sua attività, ma per tutta la sua città che negli ultimi anni ha avviato un percorso volto ad attrarre sempre più turisti sul territorio: «Sotto il profilo turistico questo riconoscimento rappresenta un vero punto di forza, a vantaggio di tutta la comunità di San Michele, un motivo in più per i turisti che vorranno venire a trovarci per visitare San Michele, ma soprattutto per degustare vere prelibatezze pugliesi nella macelleria più antica della Puglia. Vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare di cuore tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi lunghi anni di lavoro, clienti, collaboratori e amici: senza di loro, non avremmo mai potuto raggiungere questo obiettivo così prestigioso. Un grazie anche alla Regione Puglia per il prestigioso titolo conferitoci».

Gli altri riconoscimenti

Questo non è tutto, però. Assieme a Chiese si contano altri quindici commercianti e artigiani che, come lui, hanno conquistato la possibilità di vantare l’inserimento nella graduatoria stilata dalla Regione. Tra gli artigiani, in quattro sono stati riconosciuti come storici: Falegname Giovanni Caliandro di Via Palmiro Togliatti dal 1983; Officina meccanica dei Fratelli Claudio e Vito Ciracì di contrada San Michele, dal 1986; Meccanico Giuseppe Suma di via Benedetto Croce, dal 1985; e barbiere Domenico Marino Menga di via Principessa Iolanda dal 1983. Mentre tra i commercianti sono stati inseriti in undici, tutti operativi da un minimo di 30 anni ad un massimo di 44 anni, come dimostrano le date di apertura degli esercizi denominati storici: Antongiò Moda per passione di Antonio Gioia di via Pascoli dal 1984; Colorificio Martucci di Giuseppe Martucci di via Parini dal 1985; Enoteca Gigliola di Angela Argentieri di via Badoglio dal 1989; Adri Garden di Adriano Turrisi dal 1990; Macelleria Apruzzi di Dario Raffaele di via Leopardi dal 1981; Ditta Santoro Mario & C di via Duca D’Aosta dal 1986; Nuovo market Ciracì di Patrizio Ciracì di via Puccini dal 1991; Mille Bolle di Felice Gigliola di via Duca D’Aosta dal 1988; Edicola De Pasquale Bellitti Grazia di via Tagliaferro dal 1982; Ricambi Auto Napoletano di Angelo Michele Napoletano di via Machiavelli dal 1979; e Negozio di abbigliamento di Guerrino Antelmi di via XXIV Maggio dal 1992. Il calcolo è veloce, quindi. A dare lustro alla comunità di San Michele sono anche queste sedici attività che sono andate avanti nel tempo con sacrifici e grande passione, riuscendo a superare le difficoltà presentate dal corso della storia, basti pensare alla pandemia Covid.