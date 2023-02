Tenta il furto in macelleria, ma scatta l'allarme: in carcere un 35enne

Tenta il furto in macelleria a Frigole, ma scatta l'allarme e finisce in arresto. Soldi in cassa e carne messi in salvo dall'intervento dei carabinieri.

L'allarme e l'intervento dei vigilantes



Un 35enne di origine polacca, nella notte è stato arrestato dai militari del comando di Lecce perché sorpreso rubare all'interno di un'attività commerciale in piazzetta Alberti a Frigole. L'uomo intorno alle 3 si era introdotto nella macelleria, ma l'allarme antifurto scattato nell'immediatezza ha richiamato sul posto gli agenti dell'istituto di vigilanza Alma Roma, che hanno allertato a loro volta le forze dell'ordine.

L'arresto

In breve la zona è stata raggiunta e circondata dai carabinieri che grazie anche all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza del locale, hanno individuato il ladro e sono intervenuti per l'arresto. Espletate le formalità di rito, il 35enne è stato condotto nel carcere di Lecce.