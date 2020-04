Pozzelle. Notte di fuoco, di paura e morte a Novoli. Due auto, parcheggiate in via Trieste, a pochi passi dalla più nota piazza Tito Schipa dove i novolesi ergono la Focara di Sant'Antonio Abate, precisamente un'Alfa 147 di colore grigio antracite ed una Fiat Stilo nera, sono state distrutte da un incendio.



Le auto appartenenti ad una famiglia del posto, erano distanti pochi metri l'una dall'altra. Le fiamme propagatesi in pochi minuti le hanno completamente distrutte, lambendo un'altra utilitaria parcheggiata di fianco. Un vicino di casa , resosi conto del pericolo, si è affrettato a mettere in sicurezza i mezzi. Rientrato in casa però ha improvvisamente accusato un malore, che non gli ha lasciato scampo nonostante l'intervento di un'ambulanza del 118.



L'uomo, A. S. settantenne originario di Campi ma da anni residente a Novoli, con ogni probabilità è stato stroncato da unifarto causato quasi certamente dalla paura. Sul posto allertati dai vicini sono intervenute le forze dell'ordine che ora faranno luce sui fatti accaduti.



Un'ora dopo circa, mancava un quarto d'ora all'una, si è consumato un attentato nel supermercato-macelleria che si trova a Martano in via Pozzelle. Si tratta di un attentato: benzina è stata sparsa davanti all'ingresso. Lievi i danni, indagano i carabinieri della stazione di Martano. © RIPRODUZIONE RISERVATA