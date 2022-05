Ostuni, l'ultimo desiderio de “Lu marenare”: sparse in mare ceneri di Tonino

Adesso Tonino Asciano, "lu marenare" riposa per sempre nel suo mare. Questa mattina, infatti, al largo di Mangiamuso (marina di Villanova-Camerini), ad Ostuni sono state sparse nelle acque salate le ceneri dell'artigiano ostunese morto nei giorni scorsi. Le persone a lui vicine, hanno voluto così, rispettare il suo ultimo desiderio quello di vivere per sempre nel meraviglioso mare ostunese.

La cerimonia

Gli amici con le bandiere della pace hanno seguito dalla riva il rito funebre. Mentre le ceneri di Tonino veniva sparse in mare, un gabbiano è comparso a volteggiare attorno alla barca quasi a renderli l'ultimo saluto. Tanti nel corso degli anni avevano avuto modo di apprezzare le sue qualità di artista all’interno della bottega in Via Cattedrale, un vero e proprio punto di ritrovo per tanti turisti che apprezzavano le sue realizzazioni.