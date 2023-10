Lavoro, 89 figure ricercate in vari settori tra Brindisi e provincia

Lavoro, sono 57 gli annunci per un totale di 89 figure professionali quelle ricercate dalle aziende in provincia di Brindisi nella settimana in corso.

Edilizia, sanità e trasporti: tutte le offerte di lavoro



Questa settimana si registrano 25 posti vacanti nel settore edilizia su Brindisi e provincia, sanità 14, ristorazione 9, trasporti 8, vigilanza 6, servizi alla persona 4, amministrativo 4, metalmeccanico 3, commercio 3, tecnico 2, manutenzione 2, industria 2, meccatronico 1, impiantistica elettrica 1, energetico 1, contabile 1, artigianato 1, alimentari 1, agricoltura e zootecnia 1.

Il lavoro all'estero

Le opportunità di impiego all’estero tramite la rete EURES sono numerose: si ricerca personale soprattutto nel settore alberghiero e della ristorazione.

Si segnala, in particolare, l’evento informativo “Living and Working in Malta” per il prossimo 7 Novembre 2023 , a Brindisi, via Tor Pisana, 114. Un job day teso a fornire tutte le informazioni necessarie sulle condizioni di lavoro e vita a Malta, sulle offerte disponibili nei tre settori strategici dell’ospitalità e del turismo (hotel and catering industry,customer care, gambling and betting), oltre ai servizi offerti da EURES Malta all’interno dei servizi per l’impiego.

Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione e per diplomati e disoccupati, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi Garanzia Giovani e NEET.