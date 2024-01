Nonnina di 90 anni batte la testa e perde i sensi: salvata dai vigili del fuoco

Una squadra del comando di Brindisi con il supporto dell'autoscala è intervenuta questa mattina verso le 8 e 45 circa in via Pastrengo a Brindisi per soccorrere una persona: una signora di 90 anni, infatti, non rispondeva più ai famigliari che avevano dato l'allarme.

La nonnina aveva battuto la testa, molto probabilmente questa notte, e si era poi sdraiata: era sul letto priva di sensi e si è reso subito necessario l intervento del personale medico.



Il tempestivo intervento delle squadre dei Vigili del fuoco ha permesso che la donna fosse soccorsa dal personale sanitario intervenuto sul posto: sul posto anche carabinieri e 118.