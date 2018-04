Il regista perde il portafogli: glielo ritrova un giovane mmigrante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L’attore e regista brindisino, Maurizio Ciccolella perde il portafogli a bordo di un autobus. Lo trova un migrante e lo consegna ai carabinieri, intatto. L’artista: «Dell’immigrazione si vedono solo alcuni aspetti, perlopiù negativi, quanto successo dimostra che l’onestà non è una questione di etnia». Giovedì sera, conclusi gli impegni che lo avevano portato a Carovigno, il direttore della scuola di recitazione Talia ha deciso di muovere per il rientro a Brindisi a bordo di uno dei pullman del servizio pubblico. Qui ha condiviso il viaggio con tanta gente. Tra gli utenti, alcuni italiani, numerosi migranti.Arrivato a destinazione, l’amara scoperta. L’attore si è reso conto di aver perso il portafogli. Ricordava di averlo prima di salire sul pullman, ha capito che gli era caduto dalla borsa lasciata aperta durante il viaggio. Nell’arco di qualche ora, Ciccolella ha dovuto denunciare lo smarrimento degli effetti personali e prepararsi alla lunga trafila necessaria per rifare i documenti. Poi, venerdì mattina la telefonata. L’attore e regista è stato contattato dai carabinieri della stazione di Carovigno. I militari gli hanno spiegato di essere entrati in possesso dell’oggetto smarrito grazie all’intervento di un ragazzo.Poco prima della lieta telefonata, un ospite di uno dei centri di accoglienza locali, aveva notato una pattuglia in strada e l’aveva raggiunta. Il ragazzo aveva raccontato agli uomini dell’Arma che la sera precedente aveva trovato un portafogli a bordo di un pullman Stp e lo ha consegnato loro.