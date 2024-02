Geo Barents in porto a Bari: a bordo 121 migranti. Due donne morte durante la traversata

Sono iniziate le operazioni di sbarco dopo l'arrivo in porto a Bari della nave di Medici Senza Frontiere Geo Barents. A bordo 121 migranti salvati nel Mar Mediterraneo nei giorni scorsi. Tra i naufraghi vi sono 13 minori (12 non accompagnati). A bordo ci sono anche i cadaveri di due donne che non sono sopravvissute alla traversata.

La macchina dell'accoglienza viene coordinata dalla prefettura con l'ausilio di 118, Croce Rossa e Protezione civile. I migranti provengono da diversi Paesi tra cui Bangladesh, Egitto, Eritrea, Sudan e Yemen.