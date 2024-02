Arrestato in Bulgaria un kosovaro ricercato in Italia: il mandato di cattura europeo rilasciato dalle autorità di Bari

In Bulgaria, un kosovaro ricercato in Italia per traffico di migranti illegali è stato arrestato oggi al valico di frontiera di Gyueshevo, al confine con la Macedonia del Nord. L'edizione online del giornale '24 chassa' rileva che il 57enne kosovaro H.K. stava per lasciare la Bulgaria.

La polizia di frontiera bulgara, al controllo del suo documento di identità, risultato regolare, ha rilevato che nei suoi confronti è in vigore un mandato di cattura internazionale.

Il mandato di cattura

Il mandato di cattura europeo è stato rilasciato dalle autorità di Bari. Il kosovaro rimarrà in Bulgaria agli arresti per 72 ore entro le quali il tribunale bulgaro dovrà decidere sulla sua estradizione in Italia. '24 ore' aggiunge che il favoreggiamento di migrazione illegale è un reato punibile in Italia con pene fino a 16 anni di reclusione.