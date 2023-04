Minacce e maltrattamenti alla ex: in manette un 42enne

Dovrà scontare una pena complessiva di 3 anni e 3 mesi, un 42enne residente a Mesagne, arrestato ieri dai carabinieri della stazione di Rosà (Vicenza) assieme ai colleghi della compagnia di Bassano di Grappa (Vicenza).

I fatti

L'arresto dell'uomo, poi trasferito nella casa circondariale di Vicenza, dove ora è rinchiuso, è avvenuto in seguito all'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Udine per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce, commessi nei confronti dell'ex fidanzata nel 2014, a Desenzano del Garda (Brescia).

Il 42enne, che fin dal giorno dell'arresto di era reso irreperibile, nel pomeriggio di ieri è stato fermato dai militari all'uscita di uno studio notarile di Bassano del Grappa, dove si era recato per la stipula di un atto di compravendita di un immobile.