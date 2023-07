Bimba di due anni chiusa in auto, salvata dagli agenti di polizia

Una bimba di due anni ieri pomeriggio è rimasta chiusa in macchina a Mesagne dopo che la mamma aveva dimenticato le chiavi all’interno dell'autovettura. Le sicure automatiche si sono attivate appena chiuso lo sportello, chiudendo all’interno la piccola. La mamma ha iniziato ad agitarsi e a chiedere aiuto fino a quando una volante di polizia si è trovata a transitare davanti.

Il soccorso

Gli agenti si sono subito accorti del problema e senza pensarci due volte hanno rotto il finestrino anteriore destro e hanno aperto il mezzo. Così, la mamma ha potuto riabbracciare la sua piccola. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio intorno alle ore 16 in via Guglielmo Marconi nel tratto attiguo la villa comunale, quando una Volkswagen Tiguan, di proprietà di due giovani professionisti, ha posteggiato negli stalli presenti. Dietro nel seggiolino la loro bimba di due anni. In quel momento alla guida del mezzo c’era la madre che è scesa dall’auto e ha chiuso lo sportello. Sua intenzione era aprire lo sportello posteriore per prendere la bimba. Solo che non ha fatto in tempo poiché la chiusura automatica dell’auto ha bloccato gli sportelli inserendo la sicurezza. Purtroppo la signora aveva dimenticato all’interno le chiavi e, quindi, non ha potuto riaprire la Tiguan. Immediatamente è andata nel panico. Il suo pensiero era alla bimba che con il caldo poteva rischiare qualche malanno. Ha chiesto aiuto ad alcuni passanti, ma ogni tentativo è stato vano. Fortunatamente in quel momento è passata una volante della polizia che ha notato il gruppo di persone intente ad armeggiare davanti al mezzo. Gli agenti si sono fermati e si sono avvicinati per vedere cosa stesse accadendo. La signora con concitazione gli ha spiegato il problema. A quel punto gli agenti anno rotto il finestrino anteriore, non prima di essersi assicurati che le schegge non raggiungessero la bimba, e aperto la portiera tra la ritrovata serenità della mamma e un’ovazione di ringraziamento dei presenti.