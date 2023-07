Comitiva di dieci persone spinta al largo dalla corrente: salvati in extremis

Spettacolare salvataggio dei bagnini dello stabilimento balneare le Dune di Porto Cesareo, che nel pomeriggio di oggi, con l'utilizzo di pattini e moto d'acqua in dotazione della spiaggia privata, hanno messo in salvo una comitiva di ben 10 persone, giovani e bambini, spinti al largo dalle onde e dalle correnti molto forti in quel punto della baia, che già più volte in passato è stata teatro di annegamenti.

L'allerta dei pescatori



I meteorologici ed i pescatori, soprattutto quelli più esperti, già da ieri avevano postato sui social e nei bollettini meteo mare, che la giornata odierna sarebbe stata da bandiera rossa su tutto il litorale Ionico e Cesarino.

Un invito chiaro e perentorio a tutti a fare massima attenzione soprattutto in quelle parti di litorale costiero in cui le onde, le correnti e soprattutto i mulinelli e le risacche, potevano creare problemi a chi decideva di fare il bagno.



Il salvataggio

Urla richieste d'aiuto hanno superato il rumore del vento ed attratto l'attenzione di diversi bagnanti presenti sulla spiaggia e dei bagnini. Appena notata la comitiva in difficoltà sospinta al largo dal vento e dalle correnti molto forti, è partita la moto d'acqua con il lettino di salvataggio. Una volta sul posto i bagnini hanno richiesto l'intervento del pattino, considerando il numero elevato di bagnanti coinvolti. Senza paura Alessandro Grandioso, uno dei titolari dello stabilimento, si è messo ai remi e con al suo fianco la moto d'acqua ha raggiunto i bagnati in enorme difficoltà caricandoli sui mezzi di soccorso e portandoli in salvo, insieme con i bagnini.



"Abbiamo temuto il peggio - ha raccontato Grandioso - purtroppo in passato questo tratto di spiaggia con queste condizioni meteo marine a mietuto diverse vittime. Grazie al cielo Oggi siamo stati bravi ed attenti mettendo tutti in salvo. Un grande spavento e tutto bene quel che finisce bene".