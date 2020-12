Albero e renne vista mare: il Natale sulla spiaggia è servito. E il panorama mozza il fiato

Festività vista mare alle Dune di Porto Cesareo con il rituale albero addobbato a festa e la slitta con Babbo Natale e gli elfi. Tutto su una delle spiagge più amate e frequentate del Salento.

L'atmosfera di festa quindi c'è già, e si respira tutta, nonostante il Covid19. Come da tradizione quindi l'Immacolata è l'appuntamento che apre le festività di fine anno, da vivere anche guardando lo Jonio. E così che lo stabilimento Le Dune beach di Porto Cesareo ha portato anche quest'anno un abete sulla spiaggia, decorandolo a puntino con palle colorate e fiocchi rossi. Ormai è una tradizione, che piace agli avventori del lido - frequenti anche durante i mesi invernali - e che è perfetto per scattare fotografie da condividere sui social. Un'atmosfera unica che piace e che allieta nonostante il periodo non proprio facile. «Non potevamo che continuare questa ormai annuale tradizione» spiegano dalla direzione dello stabilimento cesarino.

