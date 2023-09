La dea bendata si ferma a Ostuni: sei vincite per quasi 300mila euro

Festa grande a Ostuni, in provincia di Brindisi dove è passata la dea bendata: sono state centrate ben sei vincite al Lotto per un ammontare complessivo di oltre 278mila euro.

Sei giocate gemelle

Le sei giocate sono gemelle: tutte con la combinazione 13-23-32-33-50 sulla ruota Nazionale, ma con poste diverse per le varie sorti. L’importo più alto è stato di 98.400 euro; seguono due vincite parallele da 50.596 euro, una da 31.200 euro e due da 24mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,3 milioni di euro, per un totale di oltre 860 milioni di euro da inizio anno.