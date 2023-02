Italia a Tavola, chef Antonella Ricci in corsa per il titolo "Personaggio dell'anno"

La chef di origini cegliese Antonella Ricci, titolare e proprietaria insieme al marito Vinod Sookar, di "Ricci Osteria dal 1966" a Milano, si è classificata al terzo posto nel primo turno del sondaggio lanciato tra i cuochi italiani dalla rivista “Italia a tavola” con l’obiettivo di premiare il personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza.

Le preferenze



Nella sfida tra cuochi Antonella Ricci ha ottenuto 2.545 preferenze ed è stata preceduta da Antonino Canavacciuolo (3.115 preferenze) e da Max Mariola di Casa Mariola a Roma (2.997). Intanto è iniziata la seconda fase del concorso, con la possibilità di esprimere preferenze sino al 6 marzo 2023, e Antonella è già partita alla grande e in poche ore ha ottenuto 262 preferenze, piazzandosi al secondo posto tra Domenico Stile (321 preferenze) dell’Enoteca La Torre Villa Letitia (Roma) e Igles Corelli (256 voti) coordinatore Gambero Rosso Academy (Roma). Per ora Canavacciuolo è al decimo posto con 162 preferenze. La terza fase del sondaggio durare una settimana (dal 6 al 13 marzo) e servirà a indicare il personaggio dell’anno in vari settori: cuochi,pizzaioli, pasticceri,sala e hotel,barman, opinion leader.

Chi é Antonella Ricci



La forza di Antonella Ricci in questo momento è rappresentata dalla sua presenza in Tv ogni giorno su Rai 1 nel programma “E’ sempre Mezzogiorno") insieme ad Antonella Clerici. La collaborazione tra le due è datata nel tempo e risale ai primi anni Duemila quando la Clerici conduceva “La prova del cuoco”, sempre su Rai1. Insieme alle apparizioni televisive vi è anche la forza del lavoro vero in cucina, insieme all’inseparabile marito Vinod Sookar. Antonella e Vinod hanno compiuto il grande passo del trasferimento a Milano nel maggio 2022, dopo gli anni della crisi del covid, durante il quale il ristorante di famiglia Al Fornello da Ricci a Ceglie Messapica è rimasto sostanzialmente chiuso.



Nel location di Milano in ogni caso il riferimento a Ceglie Messapica e alle tradizioni familiari è rimasto nel nome del risorante Ricci Osteria dal 1966. E infatti il 1966 è l’anno di apertura del Fornello a Ceglie Messapica ad opera di Angelo e Dora Ricci, papà e mamma di Antonella. Ad Angelo era assegnato il compito di fare la spesa e di scoprire orti e masserie dai quali ottenere prodotti di assoluta qualità, e di coordinare le attività in sala, con poche parole e la grazia assoluta e naturalezza di chi sembra nato per far sentire gli ospiti a loro agio. A Dora era affidata la gestione della cucina ,nella quale ella metteva a frutto gli insegnamenti familiari e le sue origini brindisine. Poi sono arrivate a rafforzare la squadra, mentre al Fornello era già un punto di riferimento dell’eccellenza gastronomica pugliese, Rossella e Antonella Ricci: la prima in sala in veste di sommelier insieme al padre Angelo (deceduto prematuramente); la seconda in cucina con una passione innata e rafforzata attraverso esperienze in ristoranti di alta gamma in giro per l’Europa.

Antonella si è laureata in Scienze Bancarie all’Università di Lecce, ma la sua passione è datata negli anni e come lei racconta, è cresciuta quando accompagna il padre Angelo durante i giri nelle masserie per selezionare i prodotti. Ha frequentato la scuola di Paul Bocuse a Lione, è stata in Normandia per uno stage in ristorante due stelle Michelin . Ha continuato la sua esperienza entrando nel 1998 nell’associazione “Jeunes Restaurateurs d’Europe” che raccoglie i migliori chef europei di età inferiore ai 35 anni. Nel 2004 è anche diventa docente dell’Alma, la scuola di cucina di Gualtiero Marchesi. Negli anni dal 2014 al 2020 ha dato un grande contributo alla creazione di una scuola di una scuola di cucina a Ceglie Messapica.



L’incontro con Vinod Sookar ebbe inizio a seguito della partecipazione di Antonella a una iniziativa nelle Mauritius, e da lì partì il sodalizio professionale e familiare della coppia che, senza tradire la Puglia, ora ha scelto Milano per rafforzare il percorso professionale nato nel 1966 in quella casa di campagna di contrada Montevicoli a Ceglie Messapica, trasformata in tempio della cucina tradizionale pugliese nella quale trovavi gruppi di ogni genere e di ogni cultura: ospiti internazionali attratti dai sapori della tradizione che Angelo e Dora Ricci e figli sapevano regalare; gruppi di famiglia impegnati a festeggiare gli appuntamenti di famiglie tradizionali, tra battesimi e nozze d’oro.

