Menu stellato direttamente a casa vostra: a lezione con gli chef Antonella Ricci e Vinod Sookar

Lezioni di cucina online con gli chef stellati Antonella Ricci e Vinod Sookar. Domani, 22 gennaio, partirà una nuova avventura per i due. La coppia stellata terrà online delle lezioni di tecnica e cucina. Due appuntamenti, dedicati uno al mare e uno all’orto e cucina, da seguire comodamente da casa, con taccuino, penna, pentole e mestoli alla mano. L’altro appuntamento è previsto per il 29 gennaio.

Dopo il primo lockdown Antonella Ricci e Vinod Sookar hanno chiuso le porte del loro locale rinomato e conosciuto in tutto il mondo “Il fornello da Ricci”, da 29 anni stella Michelin. Una situazione non facile ed una scelta altrettanto difficile che ha rivoluzionato completamente la routine dei due chef cegliesi che però non hanno certo mollato. Antonella e Vinod infatti da marzo si sono reinventati con l’asporto, non solo, creando un menu appositamente studiato nelle preparazioni e che garantisse al cliente di non perdere la freschezza e il sapore delle pietanze preparate e quest’estate, rispettando ovviamente tutte le norme dei diversi Dpcm, si sono anche dilettati nella preparazione di pranzi e cene su prenotazione in giro per le abitazioni e i trulli della Valle d’Itria.

Inoltre già da qualche mese Antonella Ricci è ospite fissa del programma di RaiUno condotto da Antonella Clerici, “E’ quasi mezzogiorno”, programma dove non mancano le partecipazioni anche di Vinod. Ora un corso online per interagire con la gente, un percorso di cucina per tornare a “riassaporare” il gusto della quotidianità con i clienti, anche se per adesso, a distanza. Le due giornate saranno dedicate al mare e all’orto e saranno ideate delle ricette con prodotti del territorio che si possono reperire facilmente e sono tutte replicabili a casa e all’appuntamento online potranno partecipare amanti della cucina da ogni parte del Mondo. Per maggiori info e dettagli si può scrivere all’indirizzo mail info@antonellariccivinodsookar.it oppure visitare il sito www.antonellariccivinodsookar.it. Per le iscrizioni possibile consultare la pagina https://www.antonellariccivinodsookar.it/lezione-di-cucina/

© RIPRODUZIONE RISERVATA