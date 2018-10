L'inseguimento finisce con un tamponamento: in ospedale due poliziotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Si è concluso questo pomeriggio con una tamponamento tra un’auto della polizia e una Fiat 500 X rubata (con tre giovani a bordo) un pericoloso inseguimento per le strade del quartiere Commenda, ed esattamente tra le palazzine popolari che circondano il vecchio mercato di Piazza Santa Maria Ausiliatrice. L’impatto, così forte da provocare lo scoppio degli air-bag all’interno dalla Fiat 500, è avvenuto su un marciapiede di via Carlo Cattaneo dove i tre ladri, dopo aver lasciato l’auto, hanno tentato la fuga a piedi. Solo due di loro sono riusciti a darsela a gambe levate per le strade che si perdono verso via Palmiro Togliatti e il quartiere Santa Chiara, mentre il terzo è stato bloccato da due agenti.Per i due poliziotti rimasti feriti durante l'incidente, si è reso necessario il trasferimento nel vicino ospedale Perrino.