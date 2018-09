Incubo al passaggio a livello: sbarre in su mentre passa il treno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRANCAVILLA - Le sbarre restano alzate mentre il treno passa davanti alle auto in transito. Uno scenario, quello registrato sabato pomeriggio a ridosso del passaggio a livello di via Grottaglie a Francavilla Fontana, che ciclicamente si ripete e che, nel caso specifico, è stato “fotografato”, letteralmente, dal capogruppo di Forza Italia in consiglio Comunale Antonio Andrisano, ritrovatosi alla guida della sua auto proprio mentre il convoglio proseguiva la sua corsa davanti agli occhi impietriti degli automobilisti. “Mentre facevo ritorno dalla nostra Zona Industriale – racconta il segretario provinciale degli azzurri brindisini - assistevo basito al passaggio del treno nonostante le relative sbarre fossero alzate e fosse così consentito il passaggio, anche, delle autovetture. Non è mia abitudine alzare polveroni o scatenare inutili polemiche, ma è di tutta evidenza – spiega Andrisano - come il mancato funzionamento del passaggio a livello ed il mancato coordinamento avrebbero potuto generare una vera e propria tragedia che, solo una serie di circostanze positive e fortunate, ha scongiurato”