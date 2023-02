Incidente tra auto e bici sulla Statale: cicilsta di 36 anni in Rianimazione

Alle ore 11.45 circa sulla Statale 16, quella che collega Carovigno a San Vito, nel Brindisino, all'altezza dell'Hotel Green Garden, si è verificato un gravissimo incidente stradale. Uno schianto tra auto e bici: grave un ciclista.

Un ferito grave

L'incidente ha visto coinvolto due veicoli: una Opel Mokka alla cui guida vi era un cittadino di Ostuni (ma residente a San Vito) di 45 anni ed un cittadino del Bangladesh di 36 anni, a bordo della bicicletta. L'urto è avvenuto nella corsia di marcia della Mokka. Il ciclista è finito in ospedale in rianimazione.

I rilievi per comprendere la dinamica sono stati effettuati dalla polizia locale di Carovigno che ha sottoposto ad alcol test l'uomo alla guida dell'auto, mentre il ciclista è stato sottoposto ad alcol test in ospedale. Sono stati sentiti i testimoni e sono in corso le indagini.