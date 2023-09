Incidente stradale sulla strada che collega Ceglie a Villa Castelli: grave 17enne caduto con la moto

Un ragazzo di 17 anni di Ceglie Messapica è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale che si è verificato questa mattina - giovedì 7 settembre 2023, intorno a mezzogiorno - sulla provinciale che collega Ceglie Messapica a Villa Castelli. Il minorenne era alla guida della sua moto. Secondo una prima ricostruzione l'incidente sarebbe avvenuto in modo autonomo senza il coinvolgimento di altri veicoli. Saranno le forze dell'ordine a far luce sulle cause.

Il trasporto in ospedale

Il 17enne è stato trasportato con urgenza presso il "Perrino" di Brindisi dai sanitari del 118 accorsi sul posto dove è stato sottoposto ad un delicato intervento, soprattutto a causa di una profonda ferita al femore.

L'intervento si è protratto fino a tardo pomeriggio. Il ragazzo si trova adesso in Terapia Intensiva e la prognosi è riservata.

La raccolta sague per il 17enne

Domani sera - 8 settembre - alle 21 presso Masseria Fragnite di Ceglie Messapica è prevista una raccolta sangue da parte dei volontari Avis, anche, a supporto del minorenne coinvolto nell'incidente stradale. Si può donare, anche, domani mattina al Trasfusionale del Perrino e anche all'ospedale di Ostuni.

Infine, la Asl di Brindisi ha organizzato una raccolta sangue straordinaria - sempre a supporto del 17enne - per sabato 9 settembre presso il PTA di Ceglie Messapica. Sarà possibile recarsi dalle ore 8.30 alle ore 12.