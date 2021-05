Incendi ed esplosioni, torna la "guerra del pane"

A Brindisi si torna nuovamente a parlare di “guerra del pane” dopo l’attentato incendiario che nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle 3, ha danneggiato, ma per fortuna non distrutto, una rivendita di prodotti da forno presente in via Antonio Fogazzaro, al quartiere Paradiso. È stato un tempestivo intervento dei vigili del fuoco a permettere che il chiosco, preso di mira da ignoti (che a quanto pare avrebbero fatto uso di liquido...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati