Il diario? Offerto gratis dal Comune. Tra le pagine i monumenti della città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In arrivo anche per il nuovo anno scolastico il diario per gli alunni dei tre Istituti comprensivi (medie ed elementari). A regalarlo, così come è avvenuto con la precedente amministrazione comunale guidata dall'ex sindaco Maurizio Bruno, il Comune di Francavilla Fontana. Cambia la tematica ed anche lo sponsor.Dopo le iniziative di sensibilizzazioni ambientali e per quanto riguarda la raccolta differenziata, il sindaco Antonello Denuzzo cambia argomento dedicando il diario scolastico alla storia e ai monumenti cittadini. Una bella iniziativa per avvicinare i ragazzi a conoscere meglio la propria città.Duplice l'obiettivo: il primo quello di far conoscere ed apprezzare i luoghi della memoria; il secondo quello di educare gli alunni, futuri cittadini, ad avere un maggior rispetto del patrimonio pubblico e dei beni monumentali, visti i tanti atti di vandalismo perpetrati in questi anni, l'ultimo dei quali a danno dell'ex chiesa Madonna delle Grazie dalla caratteristica pianta ottagonale.L'iniziativa, che negli anni scorsi era stata sovvenzionata da Monteco Srl, quest'anno sarà rinnovata con le sole forze del Comune che sosterrà tutte le spese. Il diario avrà come tema, appunto, la Città di Francavilla Fontana con la sua storia, le tradizioni, i momenti salienti che coinvolgono tutta la comunità e tante immagini suggestive.«Il diario scolastico di quest'anno si pone come uno strumento di conoscenza e quindi di crescita culturale della città», dichiara il sindaco Antonello Denuzzo.Che aggiunge: «Sono felice di consegnare alle studentesse e agli studenti della nostra Francavilla una guida agevole ed essenziale che li aiuterà nella scoperta delle nostre radici e che mi auguro li solleciti a prendersi cura del territorio». Per l'amministrazione comunale con la consegna di questi diari si ipotizza un accrescimento per gli studenti ma anche il risveglio di una consapevolezza maggiore per il rispetto delle memorie storiche e non solo quelle.«Il diario riporta - puntualizza sul suo profilo social Denuzzo - le immagini dei monumenti della nostra città. Le informazioni relative alla sua storia e alle sue tradizioni e altro ancora. Uno strumento di conoscenza, per stimolare i più giovani al rispetto del luogo che abitano e delle regole della convivenza civile. Un contributo alla formazione di cittadini consapevoli, magari migliori di noi».Il diario parla della storia francavillese raccontando e promuovendo tra i bambini delle scuole gli aspetti positivi del territorio. Un diario che dà risalto alle bellezze, alle positività, e le porta a conoscenza dei più piccoli, sui quali l'amministrazione comunale vuole investire perché saranno i cittadini del futuro.Per gli amministratori comunali, ad iniziare dal primo cittadino, la conoscenza diventa amore, perché si ama solo ciò che si conosce. Da qui l'idea di raccontare la città ai bambini.Ma ci sarebbe pure un altro fine non svelato. Quello di raccomandare agli adulti di portare i loro bambini a conoscere la città facendo soffermare l'attenzione sugli angoli più caratteristici, sui palazzi e sulle chiese ma anche sui beni ambientali. Basta veramente poco, a volte anche una semplice passeggiata per accendere la scintilla della conoscenza, perché da essa, deriva l'amore.