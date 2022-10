È ancora giallo sulla morte della 14enne al Perrino: disposte ulteriori indagini

Morta improvvisamente a 14 anni: resta il mistero sulle cause del decesso della ragazzina di Carovigno deceduta dopo essere stata ricoverata all'ospedale Perrino di Brindisi. Disposte ulteriori analisi sulla morte della ragazza per comprenderne la causa.

La ragazzina, vaccinata con tre dosi, era arrivata in ospedale a causa di febbre alta e conati di vomito. Qui, a seguito del tampone di routine, era stata trovata positiva al covid, nonostante tre dosi di vaccino. Sabato mattina il ricovero in pediatria, poi, a causa dell'improvviso peggioramento delle sue condizioni la 14enne era stata trasferita in terapia intensiva.

Disposte ulteriori indagini

Secondo una prima ipotesi formulata dai medici, sarebbe stata una miocardite fulminante a provocare la morte della 14enne. Ma sono state disposte ulteriori indagini dal momento che la bambina era perfettamente sana e senza altre patologie.