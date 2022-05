Castellaneta, ragazzino di 14 anni aggredito da un cinghiale: operato d'urgenza.

Giocava a pallone con gli amici vicino casa sua, a Castellaneta, quando è stato avvicinato da un cinghiale che lo ha aggredito. Paura per le sorti di un ragazzino di 14 anni che ha riportato gravi ferite alla mano e che, nella notte, è stato operato d'urgenza a Bari. Intanto, quella dei cinghiali diventa un'emergenza anche in Puglia. E si registra l'intervento della Cia.

L'intervento della Cia

«Cia Agricoltori Italiani Puglia, area Due Mari Taranto-Brindisi - si legge in una nota - esprime la propria solidarietà al quattordicenne di Castellaneta Marina che è stato aggredito e morso da un cinghiale adulto. I cinghiali sono sempre più numerosi e stanno causando decine di incidenti. Sono animali voraci e aggressivi che, muovendosi in branchi, hanno la capacità di danneggiare e distruggere interi campi coltivati», ha aggiunto il direttore dell’organizzazione sindacale degli agricoltori, Vito Rubino.

La richiesta: abbattimenti selettivi

Oltre ai danni alle colture, si iniziano a registrare anche aggressioni alle persone. Da qui la richiesta dell'associazione di istituire una task force regionale e di procedere con l'abbattimento selettivo dei capi. «La situazione non può più essere sottovalutata, in quanto si tratta di una vera e propria emergenza. Negli ultimi trent’anni le specie animali della fauna selvatica sono cresciute notevolmente dal punto di vista numerico, creando una situazione pericolosa e insostenibile. È importante agire subito per scongiurare che possa accadere l’irreparabile. Lo chiediamo a gran voce da tempo: occorre costituire una task-force regionale, affinché si giunga all’abbattimento selettivo e controllato dei capi, ha dichiarato il presidente CIA Due Mari Pietro De Padova.

L'alternativa

“In alternativa possono essere utili la sterilizzazione degli stessi e l’eventuale realizzazione della filiera della carne di cinghiale. Ormai assistiamo a uno strano fenomeno che, a nostro avviso, deve farci riflettere: un eccesso di protezione verso la specie animale e la sottovalutazione dei pericoli verso l’uomo e l’agricoltura che il proliferare di certe specie sta determinando”, ha aggiunto De Padova.