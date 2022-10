Ragazzina ricoverata al Perrino: morta per una miocardite fulminante. Si indaga sul su correlazione con covid

E’ già a Reggio Emilia la salma della 14enne morta al “Perrino” di Brindisi, risultata nelle ore precedenti positiva al Covid. Intanto proseguono le indagini di laboratorio per accertare il virus o il batterio che ha causato il decesso della 14enne nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Perrino di Brindisi. Così come precisato dal primario del reparto di Pediatria, Fulvio Moramarco, l’adolescente è morta a causa di una miocardite fulminante.

Alcuni campioni biologici saranno inviati a Bari nel laboratorio di Epidemiologia molecolare del Policlinico. La ragazzina, vaccinata con tre dosi, era risultata positiva al Covid dopo il tampone di routine in ospedale, dove era giunta a causa di febbre alta e conati di vomito. Sabato mattina il ricovero in pediatria, poi a causa dell'improvviso peggioramento delle sue condizioni la 14enne era stata trasferita in terapia intensiva.