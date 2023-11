Truffe alle assicurazioni, condannato a nove anni l'ex vicesindaco

Condanna a nove anni e due mesi per truffa ed estorsione per Luigi Galiano, 46 anni, avvocato ed ex vice sindaco di Francavilla Fontana; condannati in abbreviato dal gup del Tribunale di Brindisi Stefania De Angelis anche il fratello di Luigi, Michele Galiano, 44 anni, a quattro anni e otto mesi e Giacomo Martina, 36 anni, collega di studio e collaboratore di Galiano.

L'arresto per truffe assicurative



I tre furono arrestati il 14 marzo 2022 con l'accusa di aver fatto parte - Luigi Galiano quale vertice della piramide - di un'associazione per delinquere, di cui facevano parte professionisti e loro clienti, finalizzata alle truffe assicurative, la cosiddetta "fabbrica dei sinistri".

Un meccanismo grazie al quale gli incidenti erano o inventati di sana pianta o esagerati per chiedere più soldi alle assicurazioni. Le condanne inflitte dalla gup hanno superato le richieste della pubblica accusa: il pm aveva chiesto sette anni e otto mesi per Luigi Galiano, quattro anni per il fratello e tre anni per Martina.