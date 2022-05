Regione, stretta sui monopattini: «Casco e assicurazione per la sicurezza». Approvata la proposta da presentare in Parlamento

La V commissione del Consiglio regionale pugliese, con la sola astensione del Movimento 5 Stelle, ha approvato una proposta di legge presentata al Parlamento dal gruppo della Lega per aumentare le misure di sicurezza nella circolazione dei monopattini elettrici. La proposta prevede l'obbligo di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. Previsto, nella proposta, anche l'obbligo di casco per tutti i conducenti e non solo per i ragazzi dai 16 ai 18 anni, così come è incluso nella legge nazionale.