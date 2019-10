Nebbia killer: un'auto travolge due motociclisti sulla litoranea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due motociclisti investiti lungo la litoranea di Brindisi . Un altro in centro, in via Sardegna. La nebbia che dalle prime luci dell'alba attanaglia la bassa Puglia ha provocato caos, ritardi e scontri sulle strade principali.Lungo la litoranea di Brindisi due pescatori, a bordo di una moto custom, sono stati travolti da un'auto, una Alfa 156 starion wagon, proveniente da una strada secondaria che si immette sulla litoranea. I due motociclisti sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasportati nel più vicino ospedale. Per loro, fratture e contusioni, mentre illeso è rimasto il conducente dell'auto. Sul posto anche gli agenti della sezione Volanti della Polizia.