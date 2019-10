Scontro sulla Lecce-Gallipoli: un ferito

È di un ferito trasportato in codice rosso presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce il bilancio dell’incidente aavvenuto intorno alle 12.45, lungo la strada statale 101 in direzione Gallipoli, subito dopo lo svincolo per Lequile.

L’incidente, avvenuto per un tamponamento tra due autovetture, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, di un’ambulanza del 118 e degli agenti della Polizia Stradale, e ha provocato lunghe code delle auto rimaste bloccate lungo la statale. Una seconda persona coinvolta nell’incidente, invece, ha scelto di non ricorrere alle cure mediche e al ricovero in ospedale. © RIPRODUZIONE RISERVATA