Incidente sulla statale 106: auto distrutta

Un terribile incidente stradale questa sera si è verificato sulla statale 106 jonica, nel tratto di strada che collega Ginosa alla località Riva dei Tessali, quasi al confine con la Basilicata.

Lo schianto è avvenuto sulla corsia di transito verso la provincia di Taranto e ha coinvolto una vettura station wagon. Nello scontro l'automobile è stata colpita da un furgone che sopraggiungeva. L'impatto è stato violentissimo.

​Al momento non ci sarebbero vittime: il bilancio provvisorio è di un ferito: si tratta della persona alla guida della vettura che è stata trasferita in "codice rosso" all'ospedale di Taranto.

Al lavoro, per estrarre il conducente dalla macchina, alcune squadre dei Vigili del Fuoco di Taranto e Castellaneta. Per garantire soccorsi e viabilità sul posto si sono recate - oltre all'ambulanza del servizio 118 - la le pattuglie della Polizia e dei carabinieri.

Sulla statale, in orario di punta per il rientro dal fine settimana, si sono create lunghissime code a causa dell'incidente. Ultimo aggiornamento: 21:42