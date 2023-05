Terrore ieri sera in casa di un'anziana. Tutto è successo verso le ore 22 in via Gaito a Fasano: tre individui sono entrati nella casa di una signora di 79 anni e l'hanno immobilizzata.

Avevano l'obiettivo di cercare denaro e oggetti di valore in casa.

La fuga

Tuttavia la signora si è messa a urlare, riuscendo a divincolarsi e rapinatori sono fuggiti. Sul caso indagano i carabinieri.