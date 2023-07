Imprenditore denunciato per non aver dichiarato ricavi per 4,5 milioni di euro

Denunciato per non aver dichiarato ricavi per circa quattro milioni e mezzo di euro. L'accusato è un imprenditore di Fasano, in provincia di Brindisi. L'uomo è il titolare di un'azienda che opera nel settore del commercio di prodotti per la casa. Secondo la Guardia di Finanz avrebbe omesso di presentare la dichiarazione dei redditi e avrebbe occultato parte della documentazione contabile.

Iva non pagata

Dalle verifiche fiscali i finanzieri hanno scoperto che avrebbe anche non pagato l'Iva per 360mila euro dal 2018 al 2021. Oltre alla denuncia, è partita la segnalazione all'Agenzia delle Entrate.