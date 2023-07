Un professionista salentino accusato di evasione internazionale

Avrebbe evaso le tasse per oltre duecentomila euro. Un professionista con sede fiscale a Presicce, in provincia di Lecce, è accusato dagli inquirenti di evasione internazionale. I controlli condotti dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Tricase hanno preso il via da elementi informativi acquisiti tramite l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, incrociando il conto del professionista con quello di una multinazionale in Francia, che si occupa di fornire servizi aeronautici a operatori dell'aviazione civile.