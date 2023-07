Frode fiscale da 20 milioni di euro: indagine della finanza nel settore dell'importazione di auto dall'estero

Una frode fiscale da oltre 20 milioni di euro è stata scoperta dai finanzieri della Compagnia di Cerignola nel settore dell'importazione di autoveicoli dall'estero. Le fiamme gialle hanno avviato controlli nei confronti di due attività commerciali di Cerignola. Le attività ispettive hanno permesso di constatare che le imprese verificate, una ditta individuale ed una s.r.l., avevano omesso di presentare le prescritte dichiarazioni fiscali e non avevano conservato le scritture contabili obbligatorie, in tal modo ostacolando la ricostruzione dei ricavi conseguiti.

I controlli delle fiamme gialle

I finanzieri hanno esaminato i conti correnti delle imprese, eseguito controlli incrociati presso clienti e i fornitori e chiesto notizie agli organi collaterali esteri, avvalendosi delle procedure di mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.

Le attività ispettive hanno permesso di rilevare oltre 20 milioni di ricavi non dichiarati e più di 2,5 milioni di I.V.A. dovuta e non versata nelle casse dello Stato. Il titolare delle due attività commerciali è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Foggia che ha ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari l'emissione di specifici provvedimenti di sequestro preventivo. I finanzieri della Compagnia di Cerignola hanno posto sotto sequestro 51 autovetture e le disponibilità finanziarie rinvenute sui conti delle società e del loro titolare, per quasi 100.000 euro.